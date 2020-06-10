المعابر الحدودية تستأنف نشاطها كما كانت عليه قبل انتشار كورونا

وعلى هامش لقائه مع رئيس وأعضاء غرفة التجارة في مدينة تبريز (مركز محافظة آذربايجان الشرقية-شمال غربي البلاد)، قال مساعد وزير الخارجية في تصريح للمراسلين: "ليس لدينا تقريبا أي حدود مغلقة في البلاد".

وأضاف، "من المؤمل أن نشهد في المستقبل وضعا صحيا أفضل على الحدود من خلال توقيع اتفاقيات صحية مع مختلف البلدان".

وعلى صعيد آخر، صرح أنصاري، أن فنزويلا ليست شريكنا التجاري الجديد، بل لدينا تجارة ناجحة وعلاقات جيدة للغاية مع هذا البلد ولسنوات عديدة في مجال تصدير السلع والخدمات الفنية والهندسية، مؤكدا عزم البدين على استمرار العلاقات التجارية.

انتهى**أ م د