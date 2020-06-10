بهاروند: لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا افتراضيا على مستوى وزراء الخارجية في أعقاب الإعلان الأخير للكيان الصهيوني والقاضي بتنفيذ خطة ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية، وخاصة في الضفة الغربية، إلى الأراضي المحتلة الشهر المقبل ودعم الادارة الأمريكية لهذه الخطة المعادية.

ومثل إيران في هذا الاجتماع الذي عقد بناء على طلب السلطة الفلسطينية وبدعوة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، كما شارك فيه وزراء الخارجية وغيرهم من كبار المسؤولين السياسيين في الدول الاعضاء في هذه المنظمة.

يتبع..أ م د