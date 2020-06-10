تنمية منطقة أنزلي الحرة تمهد الأرضية لإستقطاب المستثمرين

وأشار تابان في حديث مع مراسل إرنا مساء اليوم الأربعاء، الى الموقع الجغرافي المرموق الذي تتمتع به محافظة كيلان بمحاذاة جمهورية آذربايجان وقربها من المراكز الصناعية ذات الكثافة السكانية، مما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد للمحافظة لا سيما في مجال الشحن والنقل.

وأضاف، ان توظيف جميع الطاقات والإمكانيات المتاحة في محافظة كيلان وتوفير فرص عمل مستدامة تعد من المزايا الأخرى لخطة توسيع منطقة أنزلي الحرة.

وفيما أكد على ضرورة اغتنام جميع الفرص المتاحة هذا العام لتحقيق قفزة الإنتاج، أضاف تابان، أن سوق دول الكومنولث تتيح فرصة ذهبية لترويج المنتجات المحلية والسلع الإيرانية.

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