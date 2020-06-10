قاليباف يؤكد ضرورة اتخاذ 4 سبل لتنشيط سوق الرساميل

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء اكد قاليباف ضرورة توظيف السيولة النقدية الكبيرة في سوق الرساميل لازدهار الإنتاج وخلق فرص العمل وصولا الى دعم قطاع الاقتصاد الحقيقي.

واشار الى ضرورة اتخاذ 4 سبل في اتجاه تنشيط سوق الرساميل والنهوض بدورها في تحقيق قفزة بالانتاج وقال ان هذه السبل هي عبارة عن؛ اولا تشجيع وتسهيل زيادة رساميل الشركات، خاصة من خلال التمويل ومنح الأسهم، ثانيا تعميق سوق الدين وتطوير التمويل من خلال سوق الرساميل، ثالثا تعميق سوق رأس المال عن طريق زيادة "النسبة المئوية العائمة للأسهم"، رابعا تسهيل عملية استقبال الشركات الجديدة في سوق الرساميل.

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