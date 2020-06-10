السفير الايراني في بغداد يلتقي وزير النفط العراقي الجديد

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان التعاون في قطاع النفط ومجالات تنمية العلاقات النفطية بين البلدين.

ورحب وزير النفط العراقي خلال اللقاء بتطوير العلاقات بين البلدين.

يذكر ان السفير الايراني التقى خلال الفترة الاخيرة رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي ووزراء "الداخلية" و"الدفاع" و"النقل" و"العمل والشؤون الاجتماعية" و"الاعمار والاسكان والبلديات العامة" و"المالية" و"التعليم العالي" و"النفط" للبحث في قضايا التعاون على الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين ايران والعراق.

انتهى ** 2342