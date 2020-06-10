توقيع اتفاق بين كرمانشاه وحلبجة لتطوير التعاون الحدودي

جاء ذلك خلال اللقاء بين وفد محافظة كرمانشاه برئاسة المحافظ هوشنك بازوند وعضوية مساعد المحافظ لتنسيق الشؤون الاقتصادية وحاكمي مدينتي باوة وثلاث باباجاني ووفد اقليم كردستان العراق برئاسة محافظ حلبجة آزاد توفيق، والذي عقد في محطة "بشتة" الحدودية في الاقليم والمقابلة لمحطة "شيخ صلة" الحدودية في ثلاث باباجاني.

واعرب الجانبان في هذا اللقاء عن الرغبة بتطوير التبادل الحدودي ووقعا اتفاقا في هذا المجال.

وتباحث الطرفان بشان زيادة صادرات السلع عبر حدود "شيخ صلة" و"شوشمي" وتوفير الارضية لعبور المسافرين ايضا من هاتين المحطتين الحدوديتين.

واتفق الجانبان كذلك حول اعادة فتح المحطة الحدودية "سازان" في ناحية "باينكان" التابعة لمدينة باوة وتقرر اتخاذ الاجراءات التمهيدية اللازمة لهذا الامر.

وفي تصريح له اشار محافظ كرمانشاه الى اهمية التوقيع على هذا الاتفاق وقال، انه مثلما اعلنت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حدود "شيخ صلة" و"شوشمي" كمعابر رسمية فاننا نتوقع من الحكومة العراقية المركزية ايضا المبادرة في هذا الاتجاه.

من جانبه قال محافظ حلبجة، ان محافظة كرمانشاه تمتلك الكثير من الامكانيات والطاقات وهو الامر الذي يمكنه ان يكون مساعدا كثيرا في اعادة فتح حدود "سازان".

يذكر ان لمحافظة كرمانشاه حدودا مشتركة مع العراق بطول 371 كم؛ قسم منه مع اقليم كردستان العراق، وهنالك 6 معابر حدود رسمية وسوق حدودية نشطة للمحافظة يعبر من خلالها نحو نصف صادرات السلع الايرانية الى العراق سنويا.

وتبلغ صادرات السلع الايرانية عبر محافظة كرمانشاه الى العراق اكثر من 3 مليارات دولار سنويا.

انتهى ** 2342