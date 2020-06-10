مساعد وزير الزراعة الايراني: نعمل على خفض الواردات وتعزيز الانتاج الداخلي

واشار وفابخش خلال لقائه الاربعاء محافظ اردبيل شمال غرب ايران الى واردات البلاد من المحاصيل لتوفير حاجات البلاد الضرورية خلال العام الماضي والتي بلغت 14 مليار دولار وقال، ان هذا الرقم تم خفضه الى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري حيث وضعت الاستفادة من الطاقات الداخلية في اولويات عمل وزارة الجهاد الزراعي.

واضاف، رغم صعوبة تحقيق هذا الهدف الا ان جميع الجهود ستصب في سياق قفزة الانتاج لتغطية الحاجة الداخلية.

واوضح انه وبغية تحقيق هذا الهدف اقدمت وزارة الجهاد الزراعي على تحديد الاقطاب المهمة لانتاج المحاصيل الزراعية في البلاد وركزت على زيادة الانتاج في عدد من المحافظات ومنها خوزستان واردبيل وقال، ان وزارة الجهاد الزراعي بصدد احياء الاقطاب الزراعية في البلاد لتحقيق قفزة في انتاج مختلف انواع المحاصيل الزراعية في اجواء الحظر المفروض.

انتهى ** 2342