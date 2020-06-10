١١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83817868
٠ Persons

سمات

مساعد وزير الزراعة الايراني: نعمل على خفض الواردات وتعزيز الانتاج الداخلي

مساعد وزير الزراعة الايراني: نعمل على خفض الواردات وتعزيز الانتاج الداخلي

اردبيل / 11 حزيران / يونيو / ارنا- اكد مساعد وزير الجهاد الزراعي الايراني جواد وفابخش على العمل على خفض واردات المحاصيل الزراعية وتعزيز الانتاج الداخلي لتغطية الحاجة المحلية.

واشار وفابخش خلال لقائه الاربعاء محافظ اردبيل شمال غرب ايران الى واردات البلاد من المحاصيل لتوفير حاجات البلاد الضرورية خلال العام الماضي والتي بلغت 14 مليار دولار وقال، ان هذا الرقم تم خفضه الى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري حيث وضعت الاستفادة من الطاقات الداخلية في اولويات عمل وزارة الجهاد الزراعي.

واضاف، رغم صعوبة تحقيق هذا الهدف الا ان جميع الجهود ستصب في سياق قفزة الانتاج لتغطية الحاجة الداخلية.

واوضح انه وبغية تحقيق هذا الهدف اقدمت وزارة الجهاد الزراعي على تحديد الاقطاب المهمة لانتاج المحاصيل الزراعية في البلاد وركزت على زيادة الانتاج في عدد من المحافظات ومنها خوزستان واردبيل وقال، ان وزارة الجهاد الزراعي بصدد احياء الاقطاب الزراعية في البلاد لتحقيق قفزة في انتاج مختلف انواع المحاصيل الزراعية في اجواء الحظر المفروض.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 17 =