مساعد وزير الصناعة الإيراني: احتياطيات البلاد من أحجار الزينة تبلغ 4 مليارات طن

وقال اسماعيلي خلال اجتماعه بمسؤولي المؤسسات التابعة لمنظمة الصناعة والمناجم والتجارة بالمحافظة المركزية وسط ايران، إن احتياطيات البلاد من أحجار الزينة تبلغ 4 مليارات طن.

وأشار إلى أن بعض هذه الأحجار فريدة من نوعها، واضاف: ان الإستثمار في مجال معالجة هذه الأحجار سيحظى بالدعم.

وتابع: انه تم طرح اقتراح خفض الضرائب على أحجار الزينة، الامر الذي سيسهم في الحد من الركود في قطاع المناجم.

ولفت إلى وجود 10 الاف و 500 منجم في إيران، منها 4 الاف و 500 منجم غير ناشط، ما يعادل 42 بالمائة، واشار الى ان الوزارة تهدف الى تفعيل 25 بالمائة من مناجم البلاد غير الناشطة خلال العام الجاري الذي هو عام قفزة الانتاج.

انتهى ** 2342