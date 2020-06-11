١١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٥:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83817878
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مستشار وزير الاتصالات: الحكومة توفر الارضية لمشاركة الشركات المعرفية في انتاج الثروة الوطنية

مستشار وزير الاتصالات: الحكومة توفر الارضية لمشاركة الشركات المعرفية في انتاج الثروة الوطنية

يزد / 11 حزيران / يونيو /ارنا- اعلن مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد صديق دامغاني زادة بان الحكومة تعمل على توفير الارضية لمشاركة الشركات المعرفية وواحات العلم والتكنولوجيا في انتاج الثروة الوطنية.

وقال دامغاني زادة خلال زيارته التفقدية الاربعاء لواحة العلم والتكنولوجيا في محافظة يزد وسط ايران، انه وفقا لسياسات الحكومة فانها توفر الارضية للشركات المعرفية وواحات العلم والتكنولوجيا لانتاج الثروة الوطنية لذا فان المتوقع من النخب الناشطة في هذا المجال بذل المزيد من الجهود في الاجواء الحاصلة من اجل تنمية وانتاج الثروة.

واضاف، لقد تم خلال الاعوام الاخيرة اتخاذ خطوات واسعة من قبل الحكومة لزيادة حصة انتاج المعرفة وتوفرت فرص جيدة للنخب والناشطين في مجال التكنولوجيا والشركات المعرفية للارتقاء بالانشطة وايجاد التحول في الانتاج والثروة الوطنية.

يذكر ان هنالك في محافظة يزد 90 شركة معرفية تجعلها في المرتبة الرابعة في محافظات البلاد الـ 31 كما تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر التكنولوجيا والمرتبة الثانية بعد طهران في عدد المنتوجات الرقمية في البلاد.

انتهى ** 2342

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