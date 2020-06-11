مستشار وزير الاتصالات: الحكومة توفر الارضية لمشاركة الشركات المعرفية في انتاج الثروة الوطنية

وقال دامغاني زادة خلال زيارته التفقدية الاربعاء لواحة العلم والتكنولوجيا في محافظة يزد وسط ايران، انه وفقا لسياسات الحكومة فانها توفر الارضية للشركات المعرفية وواحات العلم والتكنولوجيا لانتاج الثروة الوطنية لذا فان المتوقع من النخب الناشطة في هذا المجال بذل المزيد من الجهود في الاجواء الحاصلة من اجل تنمية وانتاج الثروة.

واضاف، لقد تم خلال الاعوام الاخيرة اتخاذ خطوات واسعة من قبل الحكومة لزيادة حصة انتاج المعرفة وتوفرت فرص جيدة للنخب والناشطين في مجال التكنولوجيا والشركات المعرفية للارتقاء بالانشطة وايجاد التحول في الانتاج والثروة الوطنية.

يذكر ان هنالك في محافظة يزد 90 شركة معرفية تجعلها في المرتبة الرابعة في محافظات البلاد الـ 31 كما تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر التكنولوجيا والمرتبة الثانية بعد طهران في عدد المنتوجات الرقمية في البلاد.

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