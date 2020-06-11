ايران وصربيا تؤكدان على تطوير التعاون في مجالات الرياضة والشباب

وخلال اللقاء الذي جرى امس الاربعاء فی بلغراد، اكد اودوفيتش على اهمية مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارتي الرياضة والشباب في البلدين، واعرب عن امله بالتوقيع على هذه الوثيقة الى جانب الوثائق الاخرى خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصربي الى طهران.

كما اعلن استعداد صربيا الكامل لتنمية التعاون الشامل مع ايران في مجالات الرياضة والشباب.

من جانبه اشار السفير الايراني الى ان للبلدين طاقات متنوعة لتطوير العلاقات بينهما في مجال الرياضة والشباب ولفت الى التعاون المتنامي القائم في المجال الرياضي بينهما، داعيا الى تطوير التعاون في مجال الاستثمارات الرياضية.

وتباحث الجانبان حول قضايا مثل؛ نقل المعرفة والخبرات في اطار التعاون المؤسساتي في مجال العلوم والتكنولوجيا المستخدمة في مجال الرياضة، تنظيم المسابقات، تدريب الخبراء، البنية التحتية، تنمية الرياضة للاطفال والناشئة عن طريق تطوير وتحسين الظروف الرياضية، تحسين الترفيه الرياضي، تنمية الرياضة على المستوى البطولي، السياحة الرياضية، واكدا على تطوير التعاون الرياضي في اطار التفاهمات الحاصلة.

انتهى ** 2342