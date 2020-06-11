ایران مستعدة لتصدير الكهرباء الى العراق

واضاف "هوشنك بازوند" خلال لقائه محافظ حلبجه " ازاد توفيق رحيم" وعدد من مسؤولي دائرة الجمارك في كردستان العراق، ان التبادل التجاري بين محافظة كرمانشاه وشمال العراق مستمر مع الالتزام بالتوصيات الصحية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.

واعلن خلال اللقاء الذي جرى امس الاربعاء في معبر "بشته" الحدودي عن توفير الارضيات اللازمه في كرمانشاه واكمال البني التحتية اللازمة لتصدير الكهرباء الى كردستان العراق.

واضاف ان زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق بحاجة الى توفير الامكانيات اللازمة خاصة في مجال شحن وتفريغ السلع عبر المعابر الحدودية المشتركة ومن المتوقع أن يلتزم الجانب العراقي بتعهداته بشأن اكمال البني التحتية اللازمة في المعابر الحدودية.

واكد على ضرورة تسهيل التبادل التجاري عبر اتخاذ بعض الاجراءات بما فيها تفعيل مشاريع مد الطرق.

يذكر ان طول الحدود المشتركة لمحافظة كرمانشاه مع العراق يبلغ 371 كم؛ قسم منه مع اقليم كردستان العراق، وهنالك 6 معابر حدود رسمية وسوق حدودية نشطة للمحافظة يعبر من خلالها نحو نصف صادرات السلع الايرانية الى العراق سنويا.

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