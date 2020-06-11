الرئيس روحاني يفتتح مشاريع صناعية وتعدينية عبر الفيديو كونفرانس

و تم افتتاح وحدتين صناعتين في منطقة سنغان التابعة لمدينة خواف في جنوب شرق خراسان الرضوية على ايدي المهندسين الايرانيين رغم العقوبات الامريكية الجائرة على الشعب الايراني وفي ظل انتشار فيروس كورونا.

و يأتي تدشين مصنع انتاج مركزات الفولاذ بسعة خسمة ملايين طن في سنغان في اطار تحقيق سياسات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومنظمة تطویر وتحدیث المناجم والصناعات المنجمیة الإیرانیة (ایمیدرو) المتمثلة في دعم صناعة الصلب في ايران والحد من بيع خام الحديد.

وتوفر هاتين الوحدتين فرص عمل لخمسة الاف شخص بشكل مباشر و غيرمباشر و تم انتاج اكثر من خمسين بالمئة من اجهزتهما محليا وعلى ايدي المهندسين الايرانيين في اطار تحقيق شعار قفزة الانتاج الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الايراني الجديد (بدأ 20 مارس 2020).



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