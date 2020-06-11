ظریف: الجنائیة الدولیة تتعرض لابتزاز متمردين على القانون متنكرين بزيّ الدبلوماسيين

وفي تغريدة له اليوم الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: ان هذه المحكمة تتعرض للابتزاز من قبل شلة متمردين على القانون متنكرين بزيّ الدبلوماسيين.

واضاف: ماذا يجب أن يحصل اكثر من هذا ليستيقظ المجتمع الدولي وينتبه لتداعيات التماشي مع هؤلاء البلطجية؟ من ينبغي ان يتعرض للترهيب بعد لكي يدرك المتماشون مع الايات المتحدة أنهم سياتيهم الدور في المرة القادمة؟ .

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.

يشار إلى أن هذا ليس أول هجوم تشنه الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما بعد أن قررت الأخيرة في عام 2017 فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أفغانستان على أيدي مختلف الأطراف، بينها عناصر في الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

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