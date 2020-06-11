الرئیس روحاني: المرحلة الثالثة لمواجهة کورونا تتضمن التكيّف مع الالتزام الکامل بالتوصیات الصحیة

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال جتماعه برؤساء اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اشار الرئيس ورحاني الى الدخول الى المرحلة الثالثة لمواجهة الفيروس في بعض مناطق البلاد وقال، ان المرحلة الاولى ترافقت مع ايجاد قيود واسعة وتعطيل الكثير من الاعمال فيما تضمنت المرحلة الثانية اعادة انشطة بعض الاعمال مع التزام التباعد الاجتماعي وتقسيم المدن الى 3 مناطق هي الحمراء والصفراء والبيضاء.

واوضح بان المرحلة الثالثة تتضمن التكيف مع الفيروس في ظل الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية واضاف، ان هذه المرحلة بدات في الوقت الذي اعلن فيه الخبراء في البلاد وكذلك المنظمات الدولية بانه لا يمكن تصور نهاية محددة للفيروس لذا يتوجب في ظل العمل بالتباعد الاجتماعي الذكي الدخول لمرحلة الحفاظ على صحة المواطنين مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية ومزاولة الانشطة الاقتصادية الاجتماعية.

واضاف، ان التخطيط ضروري لمرحلة التكيف مع كورونا مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية وهذا التكيف يتضمن حسب تعريف الخبراء التغيير في اساليب ونمط الحياة والانشطة.

وصرح الرئيس روحاني، ان ايران كانت ضمن اوائل الدول التي تمكنت في ظل اعداد التعليمات الصحية من خفض الضغوط على حياة واعمال المواطنين وتوفير المسار المنطقي والتدريجي للعودة الى الانشطة الضرورية مع الحفاظ على صحة المواطنين.

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