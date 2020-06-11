١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83818763
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ظريف: لا يحق لاميركا استغلال الامم المتحدة والوكالة الذرية للمساس بسمعة ايران

ظريف: لا يحق لاميركا استغلال الامم المتحدة والوكالة الذرية للمساس بسمعة ايران

طهران / 12 حزيران / يونيو /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا التي اقرت بخرق الاتفاق النووي والقرار الاممي 2231 وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها استغلال منظمة الامم المتحدة والوكالة الذرية للمساس بسمعة ايران.

وفي تغريدة له الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر ظريف صورة للراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1971 (حول ناميبيا) كاحد المبادئ القانونية لمعارضة مزاعم حكومة الولايات المتحدة الاميركية الخاوية لاعادة الحظر ضد ايران وكتب: ان اميركا سعت لتصعيد التوتر مع ايران وان ترغم الاخرين على اتباعها ببلطجية.

واشار وزير الخارجية الايراني الى امثلة تصعيد التوترات من قبل اميركا ضد ايران واضاف: ان الولايات المتحدة التي اقرت بعملية القتل الارهابية في العراق، المشاركة في جرائم الحرب في اليمن وفلسطين، القرصنة البحرية، انتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015) وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يحق لها استغلال منظمة الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساس بسمعة ايران.

انتهى ** 2342

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