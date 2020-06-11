ظريف: آن الاوان لانهاء هيمنة الكيان الصهيوني العنصري على مراكز السلطة في الغرب

جاء ذلك في تغريدة كتبها ظريف الخميس حذر فيها الحكومات الغربية من نفوذ وسيطرة الكيان الصهيوني على اركان سلطتها.

واشار وزير الخارجية الايراني الى التقرير الاخير الصادر عن "Jewish Telegraph 4gency" حول اوامر اللوبي الصهيوني "ايباك" للكونغرس الاميركي بشان المشروع الصهيوني لضم الضفة الغربية وكتب: إن كانت هنالك اي شكوك حول من هم الذين كانوا يقومون باملاء السياسة الشرق الاوسطية على الولايات المتحدة والدول الغربية فان عنوان هذا التقرير يكشف الجواب على ذلك بصوت عال وصريح.

واضاف: ان "ايباك" سمم السياسات الاميركية منذ اعوام طويلة ويصدر الاوامر للكونغرس علنا. لقد آن الان لانهاء سيطرة الكيان الاسرائيلي العنصري الاستبدادية على مراكز السلطة الغربية.

انتهى ** 2342