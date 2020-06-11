ايران والعراق يؤكدان على التعاون الصحي المشترك

واتفق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى امس الخميس على اعادة فتح الحدود العراقية مع ايران قريبا من اجل التبادل التجاري يومين في الاسبوع.

كما بحث مسجدي والتميمي حول منح تراخيص الدخول للشركات الايرانية الى العراق واجراء محادثات حول مسالة ادارة التعاون في مستويات عليا خاصة في ظروف تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية "ان الوزير استقبل السفير الايراني في مكتبه بمقر الوزارة ، وتمت خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الصحي المشترك بخصوص مواجهة فيروس كورونا والاجراءات التي اتخذتها وزارتا الصحة العراقية والايرانية لمواجهة هذا الوباء في كلا الدولتين ".

واكد التميمي "ان الوزارة تعمل بالاجراءات العلمية وفقا للبروتوكولات المعتمدة عالميا للسيطرة على انتشار الفيروس".

يذكر ان السفير الايراني التقى خلال الفترة الاخيرة رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي ووزراء "الداخلية" و"الدفاع" و"النقل" و"العمل والشؤون الاجتماعية" و"الاعمار والاسكان والبلديات العامة" و"المالية" و"التعليم العالي" و"النفط" للبحث في قضايا التعاون على الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين ايران والعراق.

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