تاكيد ايراني كندي على الاسراع في التحقيقات المتعلقة بالطائرة الاوكرانية

وفي هذه المحادثات الهاتفية التي جرت امس الخميس بحث بهاروند ومورغان، ایضا بشأن القضايا الثنائية بين البلدين.

واكد الجانبان على الإسراع في تسوية القضايا ذات الصلة بسقوط الطائرة الاوكرانيئ نظرا لقرب استئناف تسيير رحلات الطيران الدولية (بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا).

كما اتفق الجانبان على تسوية عملية انجاز التحقيقات وإغلاق ملف الطائرة الاوكرانية بسرعة وبصورة شفافة وعادلة.

وطلب بهاروند من الحكومة الكندية إزالة العقبات في موضوع تقديم الخدمات القنصلية للرعايا الايرانيين والكنديين في ضوء العدد الكبير من الايرانيين المقيمين في كندا والمشكلات التي يواجهونها في الحصول على الخدمات القنصلية، وكذلك بهدف التواصل مع أسر الضحايا بالطائرة الاوكرانية لمتابعة القضايا الحقوقية، حيث أرجأ الجانب الكندي البحث في هذا الموضوع الى المستقبل.

يذكر ان طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الكندية اسقطت عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي الايراني بعد اقلاعها صباح يوم الاربعاء 8 كانون الثاني /يناير من مطار الامام جنوب العاصمة طهران في رحلة لها الى كييف، ما ادى الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 176 وافراد الطاقم التسعة.

وكان معظم الركاب ايرانيين اضافة الى عدد من رعايا بعض الدول الاخرى ومنها كندا.

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