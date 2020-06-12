نوبخت: انشاء آلاف الوحدات السكنية للشرائح الضعيفة في المجتمع

وفي حديثه خلال مراسم جرت امس الخميس لافتتاح 5 الاف وحدة سكنية و 248 وحدة سكنية تم اعمارها بعد تضررها بسبب السيول في احدى قرى محافظة خراسان الجنوبية، قال نوبخت: انه تم وضع مشاريع لتنمية محافظة خراسان الجنوبية وفي إطار تحقيق القفزة في الانتاج، وستدخل حيز التنفيذ في إطار مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع ادارة المحافظة.

وأشار نوبخت الى افتتاح 5 الاف وحدة سكنية خلال هذه الزيارة، وقال: انه خلال الزيارة التي قمنا بها العام الماضي تم اتخاذ التمهيدات لبناء 10 آلاف وحدة سكنية ريفية، وتم خلال اقل عام تسليم 2000 وحدة سكنية منها، وفي هذه الزيارة كذلك هناك 5 آلاف وحدة سكنية اخرى جاهزة للتدشين.

وأضاف: ان الوحدات السكنية المتبقية و 3 آلاف سيتم انجازها خلال الاشهر القادمة وسيتم تسليمها للمتقدمين بطلبات لها.

واوضح انه فضلا عن الوحدات السكنية الـ 10 آلاف هذه هنالك مشروع اخر لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للشباب في مدن المحافظة سيتم انجازها في غضون اقل من عام.

وصرح انه وفقا لاتفاق تم توقيعه مع ادارة محافظة خراسان الجنوبية سيتم انجاز 75 مشروعا في اطار قفزة الانتاج باستثمارات تبلغ 12 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

انتهى ** 2342