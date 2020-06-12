السفير مسجدي: الظروف بسبب كورونا ليست مناسبة لزيارة العتبات المقدسة في العراق

وكتب مسجدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس، انه نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فان الظروف الراهنة ليست مناسبة لزيادة العتبات المقدسة في العراق.

واشار الى لقائه الخميس وزيري الخارجية والصحة والبيئة العراقيين، وقال، ان الوزيرين وعدا بتطوير التعاون الشامل بين البلدين.

واضاف، انه تم خلال اللقائين البحث حول اعادة فتح الحدود تدريجيا للتبادل التجاري يومين في الاسبوع، ومنح التراخيص للعاملين الايرانيين بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة العراقية وتنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة بين رئيسي البلدين.

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