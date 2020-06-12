السفير الايراني في رومانيا يستعرض امكانيات ايران في مجال الطاقة

وفي هذا المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس امس الخميس بحضور مسؤولين وناشطين بارزين في مجال الطاقة في رومانيا، استعرض السفير ابوطالبي طاقات وامكانيات ايران في مجال الطاقة واشار الى الماضي الايجابي للعلاقات بين البلدين في هذا المجال وسياساتهما الاستراتيجية في مجال نقل الطاقة والموقع الجغرافي المتميز لايران في سياق نقل الطاقة من منطقة الشرق الاوسط الى اوروبا.

كما لفت الى امكانيات الشركات الايرانية في مد انابيب النفط والغاز وتصنيع وتجهيز وتصليح ابراج نقل الطاقة واجهزة محطات التوزيع والتوربينات البخارية والغازية والهوائية وقطع غيارها وتصنيع ونصب المولدات الحرارية والمائية وضواغط التوربو وانظمة السيطرة والامان وانتاج التوربينات الغازية وضواغط اجهزة الطرد المركزي.

واشار الى امكانيات التعاون بين الناشطين في البلدين في مجال الطاقة، وطرح مقترحين للتعاون المشترك وهما؛ انشاء مستودعات ومخازن للغاز الطبيعي وانشاء مصنع لتخزين الزفت، من قبل المستثمرين الايرانيين والرومانيين في بوخارست.

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