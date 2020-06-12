تصنیف الفیفا .. ایران في المرتبة الثانية آسيويا والـ 33 عالميا

وحصل منتخب ايران في التصنيف الذي نشر الخميس 11 يونيو /حزيران 2020، على 1489 نقطة دون تغيير عن التصنيف السابق الصادر في 9 ابريل/نيسان الفائت.
وجاءت ايران بعد اليابان بالمرتبة الثانية اسيويا، متقدمة على استراليا وقطر.
انتهى ** 2342
طهران / 12 حزيران / يونيو /ارنا- حافظ منتخب ايران على المرتبة الثانية آسيويا والـ 33 عالميا في احدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وحصل منتخب ايران في التصنيف الذي نشر الخميس 11 يونيو /حزيران 2020، على 1489 نقطة دون تغيير عن التصنيف السابق الصادر في 9 ابريل/نيسان الفائت.
وجاءت ايران بعد اليابان بالمرتبة الثانية اسيويا، متقدمة على استراليا وقطر.
انتهى ** 2342
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