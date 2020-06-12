١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٦:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83818789
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تصنیف الفیفا .. ایران في المرتبة الثانية آسيويا والـ 33 عالميا

تصنیف الفیفا .. ایران في المرتبة الثانية آسيويا والـ 33 عالميا

طهران / 12 حزيران / يونيو /ارنا- حافظ منتخب ايران على المرتبة الثانية آسيويا والـ 33 عالميا في احدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وحصل منتخب ايران في التصنيف الذي نشر الخميس 11 يونيو /حزيران 2020، على 1489 نقطة دون تغيير عن التصنيف السابق الصادر في 9 ابريل/نيسان الفائت.

وجاءت ايران بعد اليابان بالمرتبة الثانية اسيويا، متقدمة على استراليا وقطر.

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