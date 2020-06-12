منظمة تنمية التجارة تنفی قطع العلاقات التجارية مع الإمارات

وفي الأيام الأخيرة، زعم بعض المواقع الإخبارية ان دولة الإمارات عرقلت أنشطة رجال الأعمال الإيرانيين لكن بيان صادر عن منظمة تنمية التجارة الإيرانية نفى هذه المزاعم، مؤكدة إن حكومة الإمارات لم تتخذ أي خطوات جديدة لتقييد الواردات الايرانية إلا تطبيق الاجراءات الصحية في بعض موانئها بسبب تفشي كورونا.



وقال البيان إن هذه الإجراءات لم تعرقل الصادرات الايرانية قط، انما اطمأنت الحكومتين بأن التدابير الصحية يتم اتخاذ لضمان صحة الشركاء التجاريين والمواطنين في كلا البلدين.

وبحسب البيان فقد قامت منظمة تنمية التجارة الإيرانية ، وبالتعاون مع كل من وزارة الصحة والتعليم الطبي ، والطرق وبناء المدن والخارجية ، بوضع بروتوكولات صحية خاصة للتبادلات التجارية وعرضتها على الحكومات المجاورة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ، لتنفيذها في الاتفاقيات التجارية بحيث يمكن للشركاء التجاريين في الدول المجاورة التأكد من صحة المنتجات الإيرانية التي يتم تصديرها ولتقلل الآثار السلبية لتفشي كورونا على التجارة مع الجيران.

انتهى*1049