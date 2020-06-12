روحاني يوعز بمتابعة تحرير الأرصدة الايرانية في كوريا الجنوبية

وفي اتصال هاتفي اجراه اليوم الجمعة مع محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، انتقد الرئيس روحاني اقدام كوريا الجنوبية باغلاق حسابات البنك المركز الايراني، بسبب اتباعها السياسات اللاانسانية التي تنتهجها الحكومة الاميركية وفي إطار ممارسة أقصى ضغط على الشعب الايراني، واوعز الى محافظ البنك المركزي وبالتعاون مع وزارة الخارجية بمتابعة هذه القضية عن طريق المسار الثنائي السياسي والمسار القانوني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية.

وقال: إن منع كوريا الجنوبية لاستخدام إيران لموارد البنك المركزي لشراء السلع الأساسية والأدوية والمواد الإنسانية غير مقبول على الإطلاق، ونتوقع من حكومة كوريا الجنوبية رفع هذا القيد المفروض في أقرب وقت ممكن.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي انتقد الاربعاء الماضي حكومة كوريا الجنوبية وبنوك هذه الدولة بسبب تجميد مبالغ النفط المستورد من إيران بذريعة الحظر الأميركي.

وقال همتي أن إجراءات بنوك كوريا الجنوبية تمنع من تمكين إيران من الإستفادة من أموالها لشراء الغذاء والدواء، في حين أن هذا النوع من التجارة غير مشمول بالحظر الأميركي.

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