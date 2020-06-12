١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83819292
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الخارجية الايرانية ترفض المزاعم الاخيرة لامانة منظمة الامم المتحدة

الخارجية الايرانية ترفض المزاعم الاخيرة لامانة منظمة الامم المتحدة

طهران / 12 حزيران / يونيو /ارنا- رفضت وزارة الخارجية الايرانية المزاعم الاخيرة لامانة منظمة الامم المتحدة التي يبدو انها جاءت تحت ضغوط سياسية من قبل النظامين الاميركي والسعودي، معربة عن القلق العميق ازاء استغلال هذه الامانة لتحقيق اهداف سياسية.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الجمعة بهذا الصدد: انه وفي الوقت الذي امتنعت فيه امانة منظمة الامم المتحدة عن رفع تقارير حول الحالات المتعددة لخرق الاتفاق النووي من قبل اميركا والدول الاوروبية على اساس تحليل غير طبيعي للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015)، وحتى انها تعاملت بمنتهى التساهل والغموض ازاء خروج اميركا من الاتفاق النووي والذي شكّل انتهاكا صريحا للقرار 2231 ، لكنها تدخلت في قضية لا صلاحية لها اساسا وفق الترتيبات المتعلقة بتنفيذ القرار 2231 وبادرت الى اعداد ما يسمى بتقرير تخصصي حولها.

يتبع

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