الخارجية الايرانية ترفض المزاعم الاخيرة لامانة منظمة الامم المتحدة

وقالت الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الجمعة بهذا الصدد: انه وفي الوقت الذي امتنعت فيه امانة منظمة الامم المتحدة عن رفع تقارير حول الحالات المتعددة لخرق الاتفاق النووي من قبل اميركا والدول الاوروبية على اساس تحليل غير طبيعي للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015)، وحتى انها تعاملت بمنتهى التساهل والغموض ازاء خروج اميركا من الاتفاق النووي والذي شكّل انتهاكا صريحا للقرار 2231 ، لكنها تدخلت في قضية لا صلاحية لها اساسا وفق الترتيبات المتعلقة بتنفيذ القرار 2231 وبادرت الى اعداد ما يسمى بتقرير تخصصي حولها.

يتبع