الرئيس روحاني: تنفيذ مرحلة "التكيف مع كورونا" لا يعني تجاهل التوصيات الصحية

وقال الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي الجمعة انه على الجميع ان يعلم أن تنفيذ مرحلة "التكيف مع كورونا" لا يعني أبداً خفض مواجهة المرض وعدم الاكتراث للمبادئ الارشادية الصحية في المجتمع، ويجب علينا الاستمرار في التزام التوصيات الصحية .

واضاف، انه علينا ان نسعى خلال المرحلة الثالثة من مكافحة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي مرحلة التكيف مع كورونا الالتزام الكامل بجميع التعليمات، وتوفير التدريب والمعلومات اللازمة والكافية على احسن وجه بحيث يتم الحفاظ على حياة المواطنين ومعيشتهم وصحتهم معًا.

وقال الرئيس روحاني إنه يجب أن تكون جميع الوكالات والإدارات ذات الصلة على دراية بكيفية تنفيذ البرامج اللازمة لهذه المرحلة، وأن الغرض من هذه المرحلة هو التكيف مع كورونا، وضمان صحة المواطنين وإنقاذ حياتهم مع استمرار الأنشطة التجارية.

وإشار رئيس الجمهورية إلى الزيادة النسبية في حصيلة الاصابات بكورونا في بعض المحافظات والمدن وقال انه ينبغي من خلال التعاون مع اللجنة الاعلامية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا تعزيز سياسات التوعية والإعلام وان تمارس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والفضاء الإلكتروني نشاطها على صعيد الدعوة للالتزام بالتعليمات والتوصيات الصحية كما في الأيام الأولى للمرض.

بدوره قدم وزير الصحة تقريرا لرئيس الجمهورية حول اخر تطورات الاوضاع في البلاد على صعيد مكافحة فيروس كورونا والقضايا التي ستناقش خلال اجتماع السبت للجنة الوطنية لمكافحة كورونا .

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