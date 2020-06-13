جهانغيري : الاقتصاد الايراني يقف على قدميه

وفي مراسم تقديم الرئيس الجديد وتوديع الرئيس السابق لمؤسسة الشهداء التي اقيمت اليوم السبت، أكد جهانغيري : لقد مورست ضغوط كبيرة على الشعب الايراني وصارت حياة الناس صعبة لكن الحكومة تبذل الجهود لتخفيف هذه الأعباء عن كاهل المواطنين.

واعتبر جهانغيري، ان البلاد اليوم تعيش في ظروف خاصة وتمر بمرحلة لم يفوت فيها اعداء ايران والثورة الاسلامية أي فرصة للاضرار بالجمهورية الاسلامية.

وتابع قائلا : أن الاعداء التقليديين لايران مثل امريكا يتحينون الفرص لوضع العراقيل أمام الشعب الايراني ليمنعوه من مواصلة مسيرته التي رسمها.

واشار جهانغيري الى أن السعودية وضعت يدها بيد الكيان الصهيوني لحياكة المؤامرات ضد الجمهورية الاسلامية ، ومن ابرز مظاهر هذه المؤامرات هو اجراءات الحظر.

يتبع..