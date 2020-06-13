١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83819525
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جهانغيري : الاقتصاد الايراني يقف على قدميه

جهانغيري : الاقتصاد الايراني يقف على قدميه

طهران/ 13 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري : اذا كان الاقتصاد الايراني قد تضرر بسبب الحظر الا انه لم يشهد انهيارا بل صمد ووقف على قدميه ، موضحا ان الامريكيين أوجدوا بعض الخلل ، لكنهم لم يصلوا الى اهدافهم.

وفي مراسم تقديم الرئيس الجديد وتوديع الرئيس السابق لمؤسسة الشهداء التي اقيمت اليوم السبت، أكد جهانغيري : لقد مورست ضغوط كبيرة على الشعب الايراني وصارت حياة الناس صعبة لكن الحكومة تبذل الجهود لتخفيف هذه الأعباء عن كاهل المواطنين.

واعتبر جهانغيري، ان البلاد اليوم تعيش في ظروف خاصة وتمر بمرحلة لم يفوت فيها اعداء ايران والثورة الاسلامية أي فرصة للاضرار بالجمهورية الاسلامية.

وتابع قائلا : أن الاعداء التقليديين لايران مثل امريكا يتحينون الفرص لوضع العراقيل أمام الشعب الايراني ليمنعوه من مواصلة مسيرته التي رسمها.

واشار جهانغيري الى أن السعودية وضعت يدها بيد الكيان الصهيوني لحياكة المؤامرات ضد الجمهورية الاسلامية ، ومن ابرز مظاهر هذه المؤامرات هو اجراءات الحظر.

يتبع..

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