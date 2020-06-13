الرئيس روحاني : نمو الانتاج هذا العام ما بين 10 الى 12 بالمئة قياسا للعام الماضي

وفي كلمة له اليوم السبت في المركز الوطني لمكافحة كورونا ، اشار روحاني الى ان فيروس كورونا الذي اجتاح العالم كان أمرا لم يسبق له مثيل في ايران منذ نحو 150 عاما ، اي منذ اجتياح الطاعون لايران والعراق عام 1868.

واضاف ان الانفلونزا الاسبانية انتشرت في العالم عام 1920 متسببة بوفاة 50 مليون شخص ، ومنذ ذلك الوقت لم يشهد العالم حادثا مماثلا سوى انتشار فيروس كورونا الذي انطلق من آسيا الى اوروبا ثم امريكا وافريقيا ليعم العالم أجمع تقريبا.

وشدد روحاني مجددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية حيث لايوجد حتى الان علاج او لقاج حاسم لهذا الفيروس.

وفي حديثه عن ارتقاء النمو الاقتصادي هذا العام ، قال روحاني أن ما يبعث على الارتياح هو أن الانتاج يمضي الى الأمام بديمومة وحركة الى جانب الصادرات التي تحتل اليوم مستوى جيدا.

وتابع قائلا: لقد واجهنا مشكلة كبيرة في مجال الصادرات غير النفطية حيث تم اغلاق المنافذ الحدودية مع تصاعد كورونا، ولكن خلال الاسبوعين الاخيرين تم اعادة افتتاح معظم منافذنا الحدودية مع دول الجوار غربا وشرقا وجنوبا وشمالا.

يتبع..