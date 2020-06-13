١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٣٠ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83819764
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ايصال رسالة السلام الايرانية الى جميع شعوب العالم

ايصال رسالة السلام الايرانية الى جميع شعوب العالم

خرم اباد / 13 حزيران/ يونيو/ ارنا – يسافر كيانوش صارمي و وزوجته بواسطة الدراجة النارية الى مختلف انحاء العالم تحت شعار " صحة الفرد,صحة المجتمع " حاملين معهما رسالة السلام الايرانية الى جميع شعوب العالم .

ويعتزم كيانوش و ليلى السفر الى جميع مناطق ايران ومن ثم الى مختلف نقاط العالم, و يؤكدان على الاستمرار بمهمتهما التي هي "صحة الفرد , صحة المجتمع"  وايصال رسالة سلام الشعب الايراني الى شعوب العالم .

وبين كيانوش ان الهدف من هذه الجولة العالمية هو التعرف على ثقافات الشعوب وترويج العيش السليم والحياة البسيطة والابتعاد عن زخارف الحياة .

فهما سافرا لحد الان بواسطة دراجتهما النارية الى كل من تركيا واذربيجان وجورجيا والعراق .

وكان من المقرر ان يسافرا صيف هذا العام الى الدول الاوروبية ولكن بسبب تفشي جائحة كورونا تم تأجيل السفر الى اشعار اخر.

انتهى**م م**

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