ايصال رسالة السلام الايرانية الى جميع شعوب العالم

ويعتزم كيانوش و ليلى السفر الى جميع مناطق ايران ومن ثم الى مختلف نقاط العالم, و يؤكدان على الاستمرار بمهمتهما التي هي "صحة الفرد , صحة المجتمع" وايصال رسالة سلام الشعب الايراني الى شعوب العالم .

وبين كيانوش ان الهدف من هذه الجولة العالمية هو التعرف على ثقافات الشعوب وترويج العيش السليم والحياة البسيطة والابتعاد عن زخارف الحياة .

فهما سافرا لحد الان بواسطة دراجتهما النارية الى كل من تركيا واذربيجان وجورجيا والعراق .

وكان من المقرر ان يسافرا صيف هذا العام الى الدول الاوروبية ولكن بسبب تفشي جائحة كورونا تم تأجيل السفر الى اشعار اخر.

انتهى**م م**