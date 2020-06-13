رئيسة البرلمان الاذربيجاني: التعاون البرلماني يعزز العلاقات الثنائية بين ايران واذربيجان

وافاد المركز الاعلامي لمجلس الشورى الاسلامي ان صاحبه غفاروا هنأت نظيرها الايراني "محمد باقر قاليباف" بتسلم مهامه الجديد رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي، قائلة: ان جهودكم في هذا المنصب الهام ستسهم في تعزيز الحوار البناء بين السلطة التشريعية في ايران و اذربيجان.

واكدت غفاروا على اهمية تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الجمهورية الاسلامية البلد الصديق لاذربايجان وقال انني على يقين بان جهودكم في هذا المنصب الهام ستسهم في تفعيل امكانيات التعاون لدى البلدين خدمة لمصالهمها ولتحقيق رخاء الشعبين الصديقين الايراني والاذربيجاني.

واعتبرت رئيسة مجلس جمهورية اذربيجان التعاون البرلماني بين البلدين من شأنه تنمية العلاقات الثنائية بين ايران واذربيجان في جميع المجالات .

وفي الختام اعربت عن تمنياتها لرئيس مجلس الشورى الاسلامي بمزيد من السلامة والسعادة والتوفيق.

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