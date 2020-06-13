١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٢:١٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83819874
٠ Persons

سمات

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الأفغاني

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الأفغاني

طهران/ 13 حزيران/ يونيو م ارنا - استدعت وزارة الخارجية الإيرانية صباح اليوم السبت السفير الأفغاني في طهران "عبدالغفور ليوال" لتقديم توضيحات بشأن نشاطات بعض الجماعات المناوئة لإيران على الاراضي الافغانية.

 واوضح بيان الخارجية ان افراد من هذه المجموعات قامت بالتعرض للسفارة وبعض البعثات الإيرانية في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة.

وخلال الاجتماع، أعرب المدير العام لشؤون غرب آسيا بوزارة الخارجية "رسول موسوي"، عن قلقه إزاء تاثير هذه الاجراءات الخاطئة لهذه المجموعة على علاقات الجوار بين البلدين.

بعد تحركات بعض التيارات السياسية الخاصة التي لها تاريخ من العداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحسن الجوار بين البلدين، وبذريعة مصرع عدد من المواطنين الأفغان الذين كانوا ينوون دخول إيران بشكل غير قانوني أو يتم تهريبهم ودخولهم بشكل غير قانوني، تم اتخاذ بعض الإجراءات المهينة ضد السفارة والبعثات الإيرانية الأخرى في أفغانستان.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 16 =