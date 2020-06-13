الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الأفغاني

واوضح بيان الخارجية ان افراد من هذه المجموعات قامت بالتعرض للسفارة وبعض البعثات الإيرانية في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة.

وخلال الاجتماع، أعرب المدير العام لشؤون غرب آسيا بوزارة الخارجية "رسول موسوي"، عن قلقه إزاء تاثير هذه الاجراءات الخاطئة لهذه المجموعة على علاقات الجوار بين البلدين.

بعد تحركات بعض التيارات السياسية الخاصة التي لها تاريخ من العداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحسن الجوار بين البلدين، وبذريعة مصرع عدد من المواطنين الأفغان الذين كانوا ينوون دخول إيران بشكل غير قانوني أو يتم تهريبهم ودخولهم بشكل غير قانوني، تم اتخاذ بعض الإجراءات المهينة ضد السفارة والبعثات الإيرانية الأخرى في أفغانستان.

انتهى** 2344