واعظي: تخويف قضاة لاهاي يكشف النزعة المعادية لحقوق الانسان في البيت الابيض

واضاف محمود واعظي على حسابه في تويتر مخاطبا الرئيس الامريكي اليوم السبت: سيد ترامب! إن ترهيب القضاة والموظفين في محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال اعتماد الاسلوب غير الأخلاقي بفرض الحظر عليهم، بكشف النزعة المعادية للعدالة وحقوق الإنسان لدى البيت الابيض.

وقال رئيس مكتب روحاني: أثبتت مثابرة وصمود الشعب الإيراني لسنوات عديدة، عدم فاعلية وجدوى هذه العقوبات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أصدر يوم الخميس الماضي أمرا تنفيذيا ضد المحكمة الجنائية الدولية، والذي ينص على فرض الولايات المتحدة الحظر عل أعضاء في محكمة لاهاي الجنائية، الذين يحققون في دور القوات الأمريكية المحتمل في جرائم الحرب بأفغانستان.

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