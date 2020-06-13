١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83820167
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تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 13 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 184 الفا و955 شخصا وبوفاة 71 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 8730 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2419 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 184 الفا و 955 حالة لغاية الان بينهم  2755 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 146 الفا  و748 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 71 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8730   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و219 الفا و400  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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