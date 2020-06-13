تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2419 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 184 الفا و 955 حالة لغاية الان بينهم 2755 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 146 الفا و748 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 71 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8730 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و219 الفا و400 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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