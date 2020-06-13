دون الإعتماد على النفط.. نمو الإقتصاد الإيراني كان إيجابيا بنسبة 1.1 في المائة

وفي مذكرة له، نشرها اليوم السبت عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام، أوضح همتي بان هذه النسبة من النمو تتفق مع توقعات المصرف المركزي وأشار الى أن القطاع الزراعي سجل 8.8 بالمئة والصناعي 2.3 بالمئة فيما انكمش قطاع الخدمات 0.2 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبيّن همتي أن وعلى خلفية انخفاض ايرادات النفط فقد سجل هذا القطاع انكماشا بنسبة 38.7 بالمئة، وبالتالي فان النمو الاقتصادي السنوي مع احتساب عوائد النفط كان سالبا بنسبة 6.5 بالمئة.

وأعتبر محافظ المصرف المركزي أن احصائيات الاداء الجيد للقطاع الزراعي واستمرار النمو الايجابي في القطاع الصناعي خلال النصف الثاني من السنة المالية المذكورة (الذي كان 6.7 بالمئة في الربع الثالث و10.7 بالمئة في الربع الرابع)، يعكس ان العام الإيراني الماضي شهد إزدهارا في الإنتاج، كما يبشر بمزيد من الإنتعاش في العام الحالي الذي ينتهي في 20 مارس/آذار 2021.

انتهى**أ م د