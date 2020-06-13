إزاحة الستار عن نموذج أول فندق كبسولة في إيران

وتم استيراد هذا النوع من فنادق الكبسولة من قبل مركز سياحة السيارات، وسيتم استخدامه تحت إشراف هذا المركز في مختلف محافظات البلاد كشكل جديد من مراكز الإقامة السياحية.

وعلى هامش هذه المراسم، أشار مونسان الى أن مراكز الإقامة هذه ستؤدي الى تطور ملحوظ في سياحة المعسكرات البيئية، بوصفها مراكز مناسبة ومعقولة التكلفة للإقامة، يمكن توفيرها للسياح في أماكن كمختلف المخيمات، والمطارات، ومحطات الركاب، والسكك الحديدية وما إلى ذلك".

وفي المرحلة الأولى، تقرر تدشين 200 وحدة من هذه الفنادق في العديد من المدن، بما في ذلك طهران ومشهد واصفهان وشيراز وتبريز، حيث يمكن استخدامها لاقامة السياح قصيرة المدى.

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