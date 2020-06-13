المشاورات مستمرة مع بلدان المنطقة للبحث عن المفقودين في حادث باخرة بهبهان

وفي تصريحه اليوم السبت، اعرب "بسندة" عن اسفه لعدم العثور على هذين المفقودين بعد، وذلك رغم كافة الجهود التي بذلت منذ قوع الحادث لحد الان؛ بما في ذلك عمليات البحث باستخدام القطع البحرية الايرانية وفرق الانقاذ المحلية والتواصل الاعلامي المستدام مع جميع السفن المارة في المنطقة لترقب اثر هذين البحارين.

واضاف، انه تم باستخدام الحاسوب تصميم نموذج مصغر لمنطقة وقوع الحادث لمزيد من التركيز على العناصر التي تلعب الدور الاكبر في العثور على اثنين من البحارة المفقودين، ومواصلة عمليات البحث في هذا الاطار.

وكانت منظمة الملاحة البحرية في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، اعلنت الجمعة – 5 حزيران /يونيو ، أن باخرة "بهبهان" المحملة بالبضائع الإيرانية، والتي كانت في طريقها من ميناء خرمشهر إلى ميناء أم القصر، تعرضت الى حادث الغرق داخل المياه العراقية؛ موضحا ان عدد افراد طاقم الباخرة كانوا 7 اشخاص.

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