وخلال الإجتماع الخامس للجنة التنسيق وقيادة تنفيذ خطة الهندسة الثقافية للبلاد، اليوم السبت، أضاف جهانغيري، ان الطواقم الطبية الإيرانية نزلت الى الساحة منذ الأيام الأولى من انتشار فيروس كورونا على الرغم من نقص معدات الحماية الشخصية في البلاد وذلك من منطلق ثقافة التضحية وحب الآخرين.

وأشار جهانغيري الى التداعيات الإقتصادية والثقافية لانتشار فيروس كورونا في أنحاء البلاد، مضيفا ان ظروف "كورونا" أظهرت أن القوة الثقافية للبلاد والتماسك الداخلي قويان للغاية، مشيدا بالتعاون الشعبي في الإلتزام بالبروتوكولات الصحية والتباعد الإجتماعي.

يتبع..أ م د