١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83820679
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مسؤول عسكري ايراني: ستتم ازاحة الستار عن منجزات لوزارة الدفاع

مسؤول عسكري ايراني: ستتم ازاحة الستار عن منجزات لوزارة الدفاع

طهران / 14 حزيران / يونيو /ارنا- اعلن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنسيقية العميد سعيد شعبانيان بانه ستتم ازاحة الستار عن منجزات لوزارة الدفاع في يوم الصناعة الدفاعية 21 اب /اغسطس.

وقال العميد شعبانيان في تصريح له مساء السبت خلال اجتماع لجنة احياء الذكرى الاربعين للدفاع المقدس (1980-1988)، ان وزارة الدفاع ستنظم العديد من البرامج في مختلف المناسبات خلال العام الجاری بهدف احياء الذكرى السنوية الاربعين للدفاع المقدس ومن ضمنها ازاحة الستار عن منجزات دفاعية في يوم الصناعة الدفاعية 21 اب /اغسطس.   

واضاف، ان الهدف من عقد هذا الاجتماع هو التنسيق لتنظيم مراسم الذكرى الاربعين للدفاع المقدس بافضل صورة ممكنة على مستوى البلاد خاصة على مستوى القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

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