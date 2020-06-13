مسؤول برلماني: آية الله رئيسي يرفض ترشحه للانتخابات الرئاسية

وكتب قاضي زادة هاشمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت: ان حديث اخي السيد امير آبادي حول ضرورة مشاركة آية الله رئيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ليس جديدا. فمثل هذا الراي مطروح من قبل الكثير من الثوريين ايضا الا انه رفض هذا الامر بقوة.

واضاف، ان آية الله رئيسي اكد على خطته الخمسية في السلطة القضائية واعتبر طرح مثل هذه القضايا حرفا لمسار التحول في هذه السلطة وقضية مكافحة الفساد.

وكان عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي احمد امير آبادي قد قال في حوار تلفزيوني في وقت سابق: اعتقد انه لو جاء السيد رئيسي لخوض انتخابات (رئاسة الجمهورية) العام القادم فان جميع المشاكل ستحل.

انتهى ** 2342