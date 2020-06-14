إنتاج سبائك الصلب بلغ أكثر من 4.6 مليون طن في شهرين

ووفقا لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فان من المتوقع أن يتم إنتاج 28 مليون طن من سبائك الصلب خلال العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس).

تظهر الجداول الإحصائية لاتحاد منتجي الصلب الإيراني، أن إنتاج السبائك (البليت والبلوم) في الشهرين الأولين من العام الايراني الحالي، بما يعادل مليوني و 701 ألف طن، قد انخفض بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي كان مليوني و 762 ألف طن.

اما إنتاج السبائك (الألواح) الذي بلغ مليونا و996 الف طن، فقد سجل نموا بنسبة 13 ٪ مقارنة بشهرين من العام الماضي، والذي كان مليونا و767 الف طن.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في الشهرين الأولين من هذا العام، تم إنتاج 5 ملايين و552 الف طن من الحديد الإسفنجي، بزيادة 11٪ مقارنة لـ4 ملايين و994 الف طن في العام الماضي.

وتعتبر إيران هي ثاني أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم بعد الهند.

كما تشير الإحصائيات المنشورة سابقا إلى أن حجم صادرات الصلب في أبريل 2020 سجل 415 الفا و912 طنا، وفي مايو من هذا العام ، تم تسجيل أكثر من 393 الف و753 طن من الصادرات.

وبلغ إجمالي الصادرات من الصلب من قبل صانعي الصلب الكبار في الشهرين الماضيين، 809 الاف و665 طن.

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