ايران تستلم 144 شحنة دولية لمعدات لمكافحة كورونا

واضاف همتي اليوم الاحد انه ومنذ تفشي فيروس كورونا استطاعت جمعية الهلال الاحمر الايرانية وعن طريق التفاوض مع مختلف الدول استلام 144 شحنة لمعدات واجهزة لعلاج مرض كورونا وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية في جميع انحاء ايران.

واشار همتي الى لقائه سفير سويسرا ورئيس مكتب الصليب الاحمر في طهران وقال: تم تقديم عدة طلبات لايجاد قناة مالية لاستلام المساعدات النقدية لادارة كورونا لكن لم نحصل على اية مساعدة في هذا الشأن .

واكد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية على الرغم من المشاكل الاقتصادية جراء الحظر الجائر فاننا استطعنا ادارة مرض كورونا.

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