روحاني : دعم اقتصاد الاسرة من اولويات الحكومة في ظل تفشي كورونا

واضاف روحاني اليوم الاحد خلال احتماع اللجنة الاقتصادية العليا في البلاد، ان مشاركة المواطنين هو الاكثر تأثيرا لمعالجة المازق الاقتصادي وان ايران كباقي دول العالم تعاني من مشاكل اقتصادية نتيجة جائحة كورونا ولكن بمشاركة المواطنين فأن جميع المشاكل قابلة للحل.

وبين رئيس الجمهورية ان الشعب الايراني يواجه المشاكل الاقتصادية الناجمة عن كورونا في الوقت الذي تتعرض البلاد ايضا لاقسى انواع الحظر الجائر واللانساني؛ مردفا : ان الحكومة ومنذ البداية اتخذت اجراءات لازالة مشاكل كورونا الاقتصادية و وضعت الخطط والسياسات بهذا الشأن واستندت على الطاقات الوطنية في هذا الخصوص.

واضاف روحاني ان خبراء الاقتصاد يعتقدون بان الاثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا هي اكثر ديمومة من المرض ولكن الحكومة باتخاذها الاجراءات الخاصة حالت دون تعرض اقتصاد البلاد الى اثار جسيمة جراء ذلك.

الرئيس حسن روحاني اعتبر، دعم اقتصاد الاسرة وخاصة اصحاب الدخل المحدود من اولويات الحكومة في ايران، وقال : ان الرقابة على الاسعار من مهام المسؤولين والنقابات واصحاب المتاجر ولايمكن القبول باي تقصير في هذا الشأن.

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