رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة تعزي بوفاة رمضان عبد الله

واكد اعضاء الرابطة في رسالة العزاء التي حصلت "ارنا" على نسخة منها، "لقد تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الاخ المجاهد الدكتور رمضان عبد الله شلح، الذي كان احد الشخصيات العظيمة في جبهة المقاومة الاسلامية.

لقد قضى هذا المجاهد السامي والمخلص عمره في الدفاع عن القدس الشريف وفلسطين المظلومة والتضحية في ساحات الكرامة والشرف ضد المحتلين.

ان مواصلة المسير على نهج قادة حركة الجهاد الاسلامي الراحلين الشهيد فتحي شقاقي ورمضان عبد الله وايضا درب شهداء النضال ضد الكيان الصهيوني العاصب والمزيف، سيؤدي الى القضاء على الهيمنته الاستكبارية الجائرة للصهاينة، وشموخ وانتصار الشباب المؤمنين والشجعان في فلسطين المظلومة قطعا".

وفي الختام، قدم اعضاء رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة، خالص العزاء بوفاة هذا المجاهد في سبيل الله، الى اسرة الفقيد وجميع المضحين في ساحات المقاومة والشعب الفلسطيني المضطهد؛ سائلين الباري تعالى بمزيد من الرقي للامة الاسلامية والنصر للمجاهدين الفلسطينيين ضد العدو الصهيوني الغاصب والمجرم.

انتهى ** ح ع