١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83821651
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طهران تستضيف اسبوع السينما الايطالية

طهران تستضيف اسبوع السينما الايطالية

طهران / 14 حزيران / يونيو / ارنا – نظمت السفارة الايطالية لدى ايران، برنامج "فاري سينما" (Fare Cinema) السينمائي لدورته الثالثة، اعتبارا من اليوم الاحد 14 لغاية 21 حزيران يونيو 2020، بهدف التعريف بصناعة الفن السابع وانتاج الافلام في ايطاليا.

واعلنت الجهة المنظمة لهذا الحدث، انه نظرا للظروف الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ستجري النشاطات ذات الصلة عبر الفضاء الافتراضي فقط؛ حيث عرض الافلام التعليمية على موقع السفارة الايطالية الالكتروني حول الفن السابع وانتاج الافلام في هذا البلد.

يذكر، ان تنظيم برنامج فاري سينما من قبل السفارة  الايطالية في طهران، جاء بناء على دعوة وزارة الخارجية وفي اطار التعاون الثقافي الدولي بين ايطاليا و وزارة التراث الثقافي (الايرانية)، ومشاركة بعض المؤسسات الثقافية والفنية والتجارية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع

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