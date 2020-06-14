اللواء باقري : مهام القوات المسلحة لن تتوقف اطلاقا

وفي تصريحه اليوم الاحد باجتماع مقر الإمام رضا (ع) الصحي والعلاجي التابع للقوات المسلحة، اشار اللواء باقري الى أهمية الوقاية من فيروس كورونا ومكافحة هذا المرض؛ قائلا : ان ما تم التوصل اليه فيما يتعلق بمكافحة كورونا حتى الآن هو أن الفيروس غير معروف وغامض ولا يمكن التنبؤ به.

وتابع : ان هذا الفيروس بإمكانه التكيف دوما مع الظروف المختلفة؛ مبينا ان الغموض حول ماهية هذا الفيروس يجعل التعامل معه أصعب، والتجارب المكتسبة اظهرت بانه لا يمكن الاعتماد على التوقعات في هذا الخصوص

وحول طبيعة التعاطي مستقبلا مع فيروس كورونا، اشار اللواء باقري الى الابحاث التي قامت بها المؤسسات المختلفة لدى القوات المسلحة لحد الان؛ مصرحا : يجب ان تكون لدينا خطة للأشهر التسعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار 202) وأن نقوم بتنفيذ البرامج التاهيلية والتدريبية والدفاعية في ظل الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

واردف القول : إن مهام القوات المسلحة في اقرار الامن مازالت مستمرة وستتواصل بالتزامن مع التصدي لفيروس كورونا ومنع تفشيه.

كما نوه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بضرورة الحفاظ على جهوزية القوات المسلحة، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي و وزارة الدفاع في مواجهة الظروف المختلفة.

واستطرد : إن مهام القوات المسلحة مستمرة ولن تتوقف وقد مارست انشطتها في مختلف مجالات التعليم والمناورات والتدريب والمهام المعهودة الأخرى رغم ظروف كورونا الراهنة.

انتهى ** ح ع