١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83821933
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وفاة "محمد علي كشاورز" احد ابرز ممثلي السينما والتلفزيون والمسرح في ايران

وفاة "محمد علي كشاورز" احد ابرز ممثلي السينما والتلفزيون والمسرح في ايران

طهران / 14 حزيران / يونيو /ارنا- توفي "محمد علي كشاورز" احد ابرز ممثلي السينما والتلفزيون والمسرح في ايران اليوم الاحد بعد فترة من المعاناة من المرض عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وقد رقد كشاورز خلال الفترة الاخيرة في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية اثر مرض كليوي ومن ثم دخل العناية المركزة بسبب الإلتهاب الرئوي الى ان وافته المنية اليوم الاحد.

ولادة الممثل محمد على كشاورز كانت في مدينة اصفهان عام 1930 ونال وسام الفن والثقافة من الدرجة الاولى وكان من الرعيل الاول للسينما والمسرح والتلفزيون في ايران وكان بارعا في التمثيل وادى خلال مسيرته الفنية الحافلة ادوارا رائعة في الكثير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الناجحة والتي ظلت عالقة في أذهان الجمهور.

ويعد كشاورز احد خمسة اعمدة رئيسية للسينما والتلفزيون والمسرح في ايران الى جانب الفنان علي نصيريان والفنانين الراحلين جمشيد مشايخي وعزت الله انتظامي وداود رشيدي.

ومن ابرز المسلسلات التلفزيونية التي مثل فيها يمكن الاشارة الى؛ "نار بلا دخان" و"المشنوقون" و"العندليب" و"سلطة الأب" و"اسطورة السلطان والراعي" و"الذئاب".

ومن ابرز اعمال الفنان الراحل السينمائية؛ "الطوب والمرآة" و"الصلية" و"صادق الكردي" و"كمال‌ المُلك" و"الرجل الذي اصبح فأرا" و"احذية ميرزا نوروز" و"الام" و"المال الاجنبي" و"المولهون" و"يوم الواقعة" و"ناصرالدین شاه اکتور سینما" و"خسوف" و"تحت اشجار الزيتون" و"غزال".

انتهى ** 2342

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