وفاة "محمد علي كشاوزر" احد ابرز ممثلي السينما والتلفزيون والمسرح في ايران

وقد رقد كشاورز خلال الفترة الاخيرة في المستشفى بسبب تدهورت حالته الصحية اثر مرض كليوي ومن ثم دخل العناية المركزة بسبب الإلتهاب الرئوي الى ان وافته المنية اليوم الاحد.

ولادة الممثل محمد على كشاورز كانت في مدينة اصفهان عام 1930 ونال وسام الفن والثقافة من الدرجة الاولى وكان من الرعيل الاول للسينما والمسرح والتلفزيون في ايران وكان بارعا في التمثيل وادى خلال مسيرته الفنية الحافلة ادوارا رائعة في الكثير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الناجحة والتي ظلت عالقة في أذهان الجمهور.

ويعد كشاوزر احد خمسة اعمدة رئيسية للسينما والتلفزيون والمسرح في ايران الى جانب الفنان علي نصيريان والفنانين الراحلين جمشيد مشايخي وعزت الله انتظامي وداود رشيدي.

ومن ابرز المسلسلات التلفزيونية التي مثل فيها يمكن الاشارة الى؛ "نار بلا دخان" و"المشنوقون" و"العندليب" و"سلطة الأب" و"اسطورة السلطان والراعي" و"الذئاب".

ومن ابرز اعمال الفنان الراحل السينمائية؛ "الطوب والمرآة" و"الصلية" و"صادق الكردي" و"كمال‌الملک" و"الرجل الذي اصبح فأرا" و"احذية ميرزا نوروز" و"الام" و"المال الاجنبي" و"المولهون" و"يوم الواقعة" و"ناصرالدین شاه اکتور سینما" و"خسوف" و"تحت اشجار الزيتون" و"غزال".

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