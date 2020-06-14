انتاج ايران من الثروة السمكية بلغ مليونا و 280 الف طن العام الماضي

وقال خون ميرزائي في تصريح له الاحد، انه رغم السيول الجارفة التي وقعت بداية العام (الايراني) الماضي فقد بلغ انتاج الثروة السمكية في البلاد مليونا و 280 الف طن وهو اكثر من الرقم المتوقع في الخطة التنموية وهو مليون و 250 الف طن.

واشار رئيس منظمة الثروة السمكية الى ان ايران تبوأت المرتبة الاولى عالمياً في انتاج اسماك السلمون بانتاج 180 الف طن سنويا وقال، إن هذه الكمية من أسماك السلمون تنتج في المياه العذبة والمالحة في البلاد حيث حازت المرتبة الاولى عالمياً.

واضاف: انه منذ استخدام الاحواض في قسم من الانتاج السمكي في البلاد فمن المتوقع تنمية الطاقة الانتاجية للثروة السمكية لاسيما سمك السلمون بفضل تحسين الإنتاجية خلال العام الجاري.

واوضح انه رغم ظروف الحظر وتفشي فيروس كورونا فقد بلغ الميزان التجاري للثروة السمكية اكثر من 440 مليون دولار وسجل فائضا.

وصرح بان الخطة التنموية في البلاد تتضمن انتاج 52 الف طن من سمك الجمبري خلال العام الجاري.

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