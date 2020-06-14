اصابة شخصين جراء زلزال فارس جنوب ايران

وقال آزادي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" ان الزلزال ادى الى اصابة شخصين في قرية فداغ التابعة لمدينة غراش بمحافظة فارس.

واضاف، ان بعض الوحدات السكنية في قريتي خليلي وفداغ التابعتين لمدينة غراش قد تضررت جراء الزلزال.

وكانت جمعية الهلال الاحمر في محافظة فارس عن اعلنت عن ارسال 4 فرق الى منطقة الزلزال لتقييم الاضرار الناجمة ومساعدة المنكوبين.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة بيرم بمحافظة فارس جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له بهذا الصدد ان الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 35 دقيقة و 58 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (السادسة و 5 دقائق و 58 ثانية مساء بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 16 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.49 والطول الشرقي 53.35 درجة.

وكان مركز الزلزال على بعد 17 كم من مدينة بيرم و 24 كم من مدينة لامرد و 30 كم من مدينة وراوي بمحافظة فارس جنوب ايران.

انتهى ** 2342