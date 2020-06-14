انظمة الري الضغطي تشمل 2.4 مليون هكتار من الاراضي الزراعية في ايران

وقال اكبري خلال لقائه امس الاحد مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" محمد رضا نوروزبور: ان مساحة مليونين و 400 الف هكتار من الاراضي الزراعية في البلاد تخضع لانظمة الري الضغطي لغاية الان، تحقق مليون و 100 الف هكتار منها خلال فترة حكومة التدبير والامل (7 اعوام).

واشار الى انه تم من خلال ترشيد استهلاك المياه توفير 13.5 مليار متر مكعب من المياه منذ بداية الثورة لغاية الان من ضمنه 5.4 مليارا خلال فترة حكومة التدبير والامل واضاف، انه ومن خلال تطوير هذا المشروع يمكننا رفع مستوى كفاءة الري من 45 بالمائة حاليا الى 75 بالمائة.

*امكانية انتاج 500 الف طن من الارز في خوزستان

واشار مساعد وزير الجهاد الزراعي الى انتاج 500 الف طن من الارز من المشروع الزراعي الذي يتضمن 550 الف هكتار في سهول ايلام (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) واضاف، انه وفقا لقرار الحكومة لا يُسمح بزراعة الارز في غير محافظتي كيلان ومازندران شمال ايران ولكن قرار الحكومة للعام الجاري يسمح بزراعة الارز في محافظة خوزستان ايضا في حال توفر المياه اللازمة لذا فان امكانية انتاج 500 الف طن من الارز على مساحة 200 الف هكتار متوفرة.

واكد بان انتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يقلل من خروج العملة الصعبة من البلاد.

*12 مليار دولار استثمارات قطاع المياه

واشار الى ان استثمارات قطاع المياه في البلاد بلغت 12 مليار دولار لغاية الان واعتبر مشروع مد انبوب المياه من سيروان الى دهلران بمسافة 440 كم من ضمنه 90 كم في الانفاق مشروعا عملاقا جدا على مستوى المنطقة وقال، ان الشبكات الرئيسية لهذا المشروع نفذت من قبل وزارة الطاقة فيما انجزت الشبكات الفرعية من قبل وزارة الجهاد الزراعي.

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